В Новосибирске увековечат память погибшего в ДТП продюсера Бугаева

Мемориальную доску в память о Сергее Бугаеве хотят разместить на фасаде Новосибирского городского драмтеатра на улице Максима Горького.

«В этом здании в 1992-1995 годах работал творческий руководитель лидер молодежного движения в области современной музыки и народного театра Сергей Иванович Бугаев», — напишут на доске.

Сергей Бугаев родился 12 ноября 1959 года. Он был продюсером, директором МКЦ «Пионер», комсомольским работником и крупнейшим деятелем новосибирского рок-движения. С 1987 года являлся президентом новосибирского рок-клуба, создал свой молодежный центр «Студия-8», куда вошли самые заметные коллективы сибирского рока.

На закате жизни Бугаев работал с певицей Татьяной Снежиной, чьи песни вошли в репертуар звезд российской эстрады. Вместе с друзьями продюсер погиб в автокатастрофе, возвращаясь с отдыха на Алтае, 21 августа 1995 года.

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