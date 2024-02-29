В Новосибирской области на 30% выросли цены на аренду квартир

Также цены сильно выросли в Москве и Санкт-Петербурге.
Как сообщили аналитики «Домклик», в Новосибирской области выросли цены на аренду квартир.
Так, средняя стоимость месячной аренды квартиры площадью 35 квадратных метров в феврале 2024 года составила 26,5 тысячи рублей.
В декабре 2022 года аренда квартиры площадью 37 квадратных метров составляла 20,1 тысячи рублей.
Таким образом, стоимость аренды квартир за год выросла более чем на 30%.
Напомним, что стал известен график выплаты пенсии и детских пособий в марте 2024.