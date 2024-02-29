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общество

В Новосибирской области с 1 марта запретят выезжать на лед на любом транспорте

Фото: пресс-служба МЧС Новосибирской области

Запрет не распространяется на суда на воздушной подушке и аэроботы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Новосибирской области, с 1 марта в регионе запрещается выезжать на лед вне ледовых переправ на всех средствах передвижения, в том числе на снегоходах и мотособаках.

По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО Юрия Карпова, весной наступает потепление, из-за чего структура льда меняется, он становится хрупким и не способен выдерживать большую нагрузку.

«Кроме этого, в марте начинают образовываться полыньи и трещины, которые при движении на транспорте заблаговременно заметить довольно сложно. Риск провалиться под лед возрастает, на автомобиле выезжать чрезвычайно опасно уже сейчас, на снегоходах и других схожих транспортных средствах опасность растёт с каждым днём», — рассказал Карпов.

При этом запрет регламентирован Правилами охраны жизни людей на водных объектах в регионе и не распространяется на суда на воздушной подушке и аэроботы.

Напомним, что экс-мэр Иркутска устроил заезд на лимузине на Байкале.

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Нина Раневская
Журналист

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