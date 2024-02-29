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общество проиcшествия

В селе Новосибирской области молодой человек избивает сельчан

Фото: Вести

В селе Куриловка Новосибирской области 19-летний местный житель избивает сельчан и держит в страхе женщин и стариков.

В селе Куриловка Новосибирской области 19-летний местный житель издевается над сельчанами — он избивает их и держит в страхе. Об этом сообщает Вести Новосибирск.

В социальных сетях активно распространилась информация о том, что у 19-летнего молодого человека появилось жестокое хобби, он выбирает себе слабую жертву и начинается издеваться над ней, а все происходящее снимает на камеру.

В связи с данным инцидентом, сейчас материалы проверяют в правоохранительных органах.

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Валерия Митрохина
Журналист

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