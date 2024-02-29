В Забайкалье правоохранители взяли на контроль ДТП с тремя погибшими

Трагический инцидент произошел в ночь на 29 февраля 2024 года.

В Забайкалье прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП, которое унесло жизни трех человек. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Трагический инцидент произошел в ночь на 20 февраля 2024 года. По предварительным данным, 34-летняя водитель без прав не справилась с управлением и врезалась в электроопору. В результате она и двое пассажиров погибли.

Правоохранители оценят полноту и законность принятых решений по результатам проверки.

Напомним, под Новосибирском на Бердском шоссе произошло ДТП с трактором.