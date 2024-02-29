Владимир Путин поручил протестировать новую модель оплаты труда бюджетников

29 февраля 2024 года проходит послание к Федеральному Собранию.

Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию назвал несправедливым разрыв в зарплатах бюджетников в разных регионах страны.

Владимир Путин рассказал, что в соседних регионах разный уровень зарплат, при этом работа врача и учителя одинакова тяжелая везде.

Он поручил кабмину в 2025 году начать работать над новой моделью оплаты труда бюджетников в регионах, а в 2026 году принять ее для всей страны.

Напомним, что Путин объявил об увеличении МРОТ до 35 тысяч в 2030 году.