Путин объявил о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции граждан на фондовом рынке.

Президент России Владимир Путин рассказал о новых страховых гарантиях и налоговом вычете е на инвестиции граждан на фондовом рынке во время послания Федеральному собранию.

Он предложил запустить новый инструмент — безотзывные сберегательные сертификаты на срок свыше 3 лет со страховым покрытием до 2,8 млн рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, Путин предложил в два раза увеличить налоговый вычет на второго ребенка.