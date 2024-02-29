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политика общество

Владимир Путин рассказал о новых страховых гарантиях и налоговом вычете

Фото: Первый канал

Путин объявил о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции граждан на фондовом рынке.

Президент России Владимир Путин рассказал о новых страховых гарантиях и налоговом вычете е на инвестиции граждан на фондовом рынке во время послания Федеральному собранию.

Он предложил запустить новый инструмент — безотзывные сберегательные сертификаты на срок свыше 3 лет со страховым покрытием до 2,8 млн рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, Путин предложил в два раза увеличить налоговый вычет на второго ребенка.

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Дамир Трубников

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