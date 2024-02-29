Выпускникам разрешат пересдать ЕГЭ по одному из предметов для набора баллов

Пересдавать экзамен можно будет только по русскому языку или математике.

Президент России Владимир Путин заявил, что выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов для набора баллов. Об этом российский лидер сказал в ходе послания Федеральному Собранию.

По словам президента, пересдать ЕГЭ смогут те, кто не набрал минимальный балл. Однако пересдача касается только русского языка и математики. Пересдать экзамен по другим предметам можно будет только через год, отметил Путин.

Ранее Сиб.фм писал, что программу маткапитала в России продлят до 2030.