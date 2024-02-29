Житель Новосибирска насмерть сбил человека – на него завели уголовное дело

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом.

По данным прокуратуры Ленинского района Новосибирска, в сентябре прошлого года 21-летний водитель двигался на технически исправном автомобиле «КИА РИО». В момент, когда он приближался к пешеходному переходу, не снизил скорость и сбил человека, который пересекал проезжую часть в зоне пешеходного перехода. В результате пострадавший скончался от полученных травм.

Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, что под Новосибирском на Бердском шоссе произошло ДТП с трактором.