Жителей Карасука пугает ежедневный угольный туман

Угольная тьма уже стала привычным «природным явлением» в Карасуке, но люди боятся за свое здоровье.

Горсайт сообщает, что в домах, расположенных у котельной, всегда плотно задернуты шторы, люди дышат гарью, жуткий запах пропитывает их одежду. Сибиряков тревожит такая ситуация, они переживают за здоровье детей — в эпицентре находятся школы, больница, магазины.

Как предполагают карасучане, черный туман заволакивает улицы, когда выгружают из вагонов уголь на территории котельной. Они сравнивают эти виды с кадрами из фильмов ужасов, а себя — с шахтерами.

«Почему город накрывает мгла и связано ли это с нарушениями работы в МУП «Коммунальщик», редакция Горсайта планировала поинтересоваться в администрации Карасукского района. Но глава района и его заместитель, курирующий эту отрасль, в командировках. Издание отправило письменный запрос. Ситуацию, о которой нам рассказали жители Карасука, будем держать под контролем», — пишет Горсайт.

Ранее мы рассказывали, что новый угольный разрез «Богатырь» откроют в Новосибирской области.