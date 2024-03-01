В текущем году 500 пар поженились 29 февраля в Новосибирске.

По данным официального канала управления по делам ЗАГС Новосибирской области, в 2024 году многие пары выбрали необычный день для заключения брака – 29 февраля во Дворце бракосочетания Центрального округа Новосибирска стали молодоженами ровно 500 пар горожан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска дали новорожденному сыну имя «Бог – мой судья». Имя Даниил — это мужское имя библейского происхождения, что в переводе означает «Бог – мой судья».