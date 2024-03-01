сегодня
01 марта, 14:31
пробки
5/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 90.84 | eur 98.54
сегодня
01 марта, 14:31
пробки
5/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 90.84 | eur 98.54
сегодня 12:10
общество

500 пар поженились 29 февраля в Новосибирске

Фото: freepik

В текущем году 500 пар поженились 29 февраля в Новосибирске.

По данным официального канала управления по делам ЗАГС Новосибирской области, в 2024 году многие пары выбрали необычный день для заключения брака – 29 февраля во Дворце бракосочетания Центрального округа Новосибирска стали молодоженами ровно 500 пар горожан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска дали новорожденному сыну имя «Бог – мой судья». Имя Даниил — это мужское имя библейского происхождения, что в переводе означает «Бог – мой судья».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в