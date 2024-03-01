6 марта в Новосибирской области проверят системы оповещения населения

В 10:40 сработают электросирены.

В Новосибирской области утром 6 марта проведут проверку систем оповещения населения. Она входит в план основных мероприятий в регионе гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Так, в среду 10:40 сработают электросирены. Также будут прерваны теле- и радиопрограммы. Вместо них запустят сигнал гражданской обороны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске в марте потеплеет до +4 градусов.