«Ай да Масленица!»: новосибирцев приглашают на проводы зимы 17 марта

17 марта с 12.00 до 17.00 медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает новосибирцев на городской праздник «Широкая масленица» на Михайловскую набережную и в Заельцовский парк.

На протяжении всего праздника сибиряков ждут народные гуляния, конкурсы, призы, выступления артистов. Яркая и разнообразная программа проводов зимы со скоморохами не даст заскучать людям любого возраста.

Крепкие сибиряки испытают свою удаль в молодецких забавах, дети смогут поиграть с аниматором-медведем. Весь день пришедших будут развлекать актёры с театрализованной программой «Ай да Масленица!».

Гости попробуют вкусные угощения и горячий чай, отведают полевую кухню и продукцию местных производителей. Яркое мероприятие завершится фееричным сжиганием чучела.

Партнёры:особый сыр «ROKLER», плавленый сладкий сыр «Омичка», студия звёзд, киношкола «Ералаш».

Автопартнёр: «Центр НСК» – официальный дилер Baic, Kaiyi, Kia в Новосибирске.

Фудпартнёр: «Деревенское молочко», «Томское молочко», круглосуточные маркет-бары «Ёмкость», магазин продуктов «ГастроLoft», «Гурьевский хлебокомбинат», «Шеф дым».

0+.