Андрей Костин обозначил ключевые приоритеты новой Стратегии на 2024-2026 годы

Благосостояние рoссийских семей, структурные преобразования экономики, передовые технологические решения и финансовая система дружественного мира – таковы главные ориентиры ВТБ на следующие три года. Работа по этим направлениям позволит банку достичь конкретных целевых значений, включая ежегодный рост чистой прибыли.

«Человек, семья, страна – наша стратегия сохраняет преемственность, мы универсальный системообразующий банк. Но изменения минувших лет формируют новые возможности, а значит, новые ориентиры для команды. Мы намерены существенно усилить наши позиции в регионах, сделать банк доступным для 100 млн жителей России, поддержать значительный инвестиционный спрос экономики на локализацию производств, перестройку логистики и развитие инфраструктуры, а также обеспечить надежное сопровождение внешнеэкономической деятельности», - сообщил президент – председатель правления банка Андрей Костин, представляя Стратегию развития ВТБ на 2024 – 2026 годы. По итогам 2026 года чистая прибыль кредитной организации составит около 650 млрд рублей.

Особое значение для решения поставленной задачи, по его словам, имеет усиление позиций банка в регионах. Повышение доступности услуг, расширение и обновление сети отделений, консультирование всех категорий клиентов на основе передовых технологических решений, фокус на развитии семейного банковского обслуживания – все эти шаги позволят увеличить количество клиентов-физических лиц, активно пользующихся финансовыми услугами банка, до 35 млн человек.

Финансовое сопровождение структурных преобразований в российской экономике – работа корпоративно-инвестиционного блока и блока СМБ. Внимание будет сконцентрировано, в том числе на импортозамещающих проектах с высокой степенью локализации, сообщил топ-менеджер. Клиентская база среднего и малого бизнеса уже превысила 1 млн, банк продолжает развивать это направление, делая на него особенную ставку.

Рост объемов расчетов в национальных валютах с дружественными странами и развитие финансовой системы «глобального Юга» — вопрос «здоровья» российской экономики в целом. Банк будет принимать участие в развитии и продвижении основанной на собственных технологических решениях защищенной инфраструктуры расчетов со странами своего присутствия.

Наконец, еще один приоритет – развитие технологической платформы как одного из элементов технологического суверенитета страны. Ключевые направления действий здесь – переход на отечественное программное обеспечение и внедрение решений на основе искусственного интеллекта.