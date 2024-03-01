Банки поддержали продление «семейной ипотеки» до 2030 года

По оценке ВТБ, возможность взять ипотечный кредит на льготных условиях будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

«Комфортное жилье – базовая потребность любого человека и залог успешного развития семьи. Возможность купить квартиру или построить собственный дом на льготных условиях, которую предоставляет «семейная ипотека», стала ощутимым подспорьем для россиян. Благодаря этой программе свои жилищные условия улучшили уже 200 тысяч наших клиентов – а значит, вместе с ними почти миллион человек, целый мегаполис. Продление программы наряду с дополнительной поддержкой в виде выплат на погашение ипотеки многодетным семьям, продлением материнского капитала и повышением налогового вычета будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.