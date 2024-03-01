Бастрыкин поручил возбудить дело после избиений в селе Новосибирской области

В данный момент в СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка.

Как сообщает информационный центр СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней в селе Куриловка в Новосибирской области.

Напомним, что в социальных сетях активно распространилась информация о том, что у 19-летнего молодого человека появилось жестокое хобби, он выбирает себе слабую жертву и начинается издеваться над ней, а все происходящее снимает на камеру.

Также в СМИ появилась информация о том, что парень напал на случайную прохожую, которая является несовершеннолетней. Он угрожал и избил ее.

Помимо этого, глава СК поручил предоставить ему доклад и взял на контроль дело.

Ранее сообщалось, что умер отец женщины, которую боец ММА убил вместе с дочерью в Новосибирске.