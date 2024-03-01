Единороссы прокомментировали послание президента Федеральному Собранию

В своем выступлении глава государства обозначил вектор развития страны на ближайшие годы.

Обозначенные стратегические задачи во внешней политике, социальной и экономической сферах, в культуре и экологии позволят только нарастить темпы развития регионов.

До конца года будут утверждены и скоординированы между собой пять новых социально-значимых национальных проектов — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Пять новых направлений и инструментов для формирования устойчивой и уверенной внутренней обстановки в стране с заделом на рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни, развитие инфраструктуры и экономический рост.

По словам депутата заксобрания Новосибирской области от «Единой России» Елены Спасских, по нацпроекту «Кадры» в плане отремонтировать 4 000 учебных корпусов и общежитий колледжей, вузов и университетов, построить 40 новых университетских кампусов.



«Максимальный отклик нашли у меня эти два проекта. Лозунг прошлых лет «Кадры решают всё» актуален сегодня как никогда. А основы ответственного, профессионального отношения к своему делу, основы патриотизма закладываются с самого раннего детства именно в семье.



Безусловно, не могла пройти мимо национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Вы же знаете: о физкультуре и спорте для всех возрастов я могу говорить бесконечно. Очень рада, что государство поддерживает здоровый образ жизни, активную деятельность, снижение употребления алкоголя, стимулирует (в том числе и материально) сдачу норм ГТО и диспансеризацию. Следить за своим здоровьем, заниматься физкультурой, спортом, полезно и качественно питаться — всё это становится мейнстримом и очень меня радует. Мода на здоровье, долголетие, правильное питание — самая лучшая мода. Итак, направления заданы, фокусы определены. Будем работать», – прокомментировала Елена Спасских.

Как объяснила депутат Совета депутатов города Новосибирска от партии «Единая Россия» Елена Воронина, она считает важным расширение мер поддержки семей с детьми и молодёжи.

«Важнейшая тема — капремонт школ и детских садов. Именно об этот вопрос часто поднимается наши избиратели. Теперь перед нами, депутатами всех уровней, и представителями органов исполнительной власти будут поставлены новые задачи притворения в жизнь масштабных проектов, которые сегодня анонсировал Владимир Путин», – заявила Елена Воронина.