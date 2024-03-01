«Это был третий инсульт»: умер отец женщины, которую боец ММА убил вместе с дочерью в Новосибирске

В Алмате похоронят мужчину, чью дочь и внучку убил боец ММА из Таджикистана в Новосибирске.

В Казахстане скончался отец убитой Ольги Ярославцевой, которую, предварительно, зарезал боец ММА Фарход Рахимзода. Также он задушил и её дочь. О смерти мужчины корреспонденту Сиб.фм сообщила знакомая семьи.

По её словам, Иван скончался в ночь на 1 марта.

«У него было 2 инсульта до этого и сахарный диабет. Это был 3 инсульт», — рассказала собеседница.

В последнее время мужчина горевал после смерти дочери и внучки. Он часто публиковал фотографии убитой девочки на своей странице, комментируя, что очень скучает.

«Моя любовь, моя боль, моя внучка. Душа болит...», — писал Иван под видео с внучкой.

Мужчину похоронят в Алмате. Погибшую Ольгу похоронили вместе с дочерь в Новосибирской области.

Напомним, мигрант Фарход убил 39-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь — они приехали из Казахстана для покупки квартиры и машины после того, как мать получила наследство. Предварительно, он знал о сделке и решил обогатиться. После избавлений от тел он попытался уехать к себе на родину, однако был пойман казахской полицией.

Полиция долгое время искали тела убитых — их успело занести снегом. Тело Ольги нашли 1 февраля, а тело 5-летней девочки 8. Душегуб расправился с девочкой с помощью удушения.