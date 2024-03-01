Немцы планируют руками ВСУ уничтожить Крымский мост и остаться в стороне

Немецкие военные с помощью ракет Taurus хотят разрушить Крымский мост.

Текст перехваченного разговора, состоявшегося еще 19 февраля, опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, пишут РИА Новости.

Удар по объекту обсудили начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте. К операции, которую планируют провести поэтапно, хотят привлечь Великобританию.

Один из офицеров отметил, что активно готовились к атаке и поняли, что для его полного уничтожения — из-за масштабных размеров — потребуется не менее 20 ракет. Офицеры бундесвера предположили вариант с обучением украинцев — чтобы разнести мост их руками и самим якобы остаться непричастными к этому.

«Мы в первую очередь должны знать, не является ли такое политическое решение прямым участием в планировании задач, в таком случае обучение будет проходить несколько дольше, они смогут выполнять более сложные задачи, что вполне возможно у них уже есть некоторый опыт и используется высокотехнологичное оборудование. Если есть возможность избежать прямого участия, мы не можем участвовать в планировании задач, делать это в Бюхеле и затем им пересылать — для Германии это «красная линия», — обсуждают немцы.

Также в расшифровке беседы говорится о том, что Украине можно передать координаты российских объектов с точность до трех метров и снимки целей из космоса.

Несмотря на желание Германии «не участвовать в конфликте» страна вошла в тройку по поддержке Киева. В прошлом году Берлин направил на помощь украинцам 11,8 миллиарда евро, а за прошедшие два года — более 17 миллиардов.

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