Новосибирская прокуратура зафиксировала нарушения во время режима черного неба

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку организаций, занимающихся хранением нефтепродуктов и производством изделий из бетона в городе.

В ходе проверки было обнаружено, что в период неблагоприятных погодных условий данные организации не соблюдали меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Руководители этих юридических лиц были привлечены к административной ответственности за нарушение экологических требований, а сотрудники — к дисциплинарной ответственности.

В результате введен усиленный контроль за соблюдением законодательства об ограничении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период неблагоприятных погодных условий. Последующие проверки показали, что организации исправили свои дефекты и в настоящее время не нарушают экологических требований.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области проверят систему оповещения населения 6 марта.