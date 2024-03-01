Новосибирский депутат Аксёненко высказался о послании президента

Депутат Государственной думы из Новосибирска, глава Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Александр Аксёненко рассказал об инициативах, нашедших отклик в поручениях президента Владимира Путина.

Приоритет приёма участников спецоперации на государственную и муниципальную службу предложили ещё два года назад, рассказал депутат.

«С 1 марта в России начнется приём заявок на кадровую программу «Время героев». Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности», – пишет Александр Аксёненко.

Депутат также отметил, что именно участники СВО должны выходить на лидирующие позиции в воспитании молодёжи и в общественных объединениях, государственном, муниципальном управлении и в бизнесе. Политик отметил важность получения высшего образования и гражданской специальности ветеранами и участниками СВО в ведущих ВУЗах.

По словам президента в обращении к федеральному собранию, за счёт федерального бюджета дополнительно построят к 2030-му не менее 150 школ в стране.

«Напомню, что за последние 5 лет в стране построено более 900 школ! На их фоне еще 150 – это много или мало? Как будто не сильно много. Но если посмотреть на Новосибирск, то по подсчетам мэрии, в ближайшие годы нашему мегаполису надо построить минимум 17 школ. Две из них, как понимаю, введут в эксплуатацию уже в 2024 году. Планируется привлечь застройщиков к решению вопроса. Если к этому добавятся ещё федеральные средства, то, конечно, дело пойдет активнее», – пишет у себя в telegram-канале Аксёненко.

Парламентарий также отметил, из чего складывается стоимость возведения учебных заведений.

«Важно разобраться, почему нам так дорого обходится строительство школ. Это раз. Да и какие бы красивые школы, с нарядными фасадами и прочими изысками мы не строили, надо понимать, что основной проблемой остаются кадры. Это два. Дополнительные школы – необходимость в дополнительных сотрудниках. Даже с нынешним количеством школ дефицит по Новосибирску в кадрах на начало учебного года исчислялся сотнями учителей», – отмечает политик.