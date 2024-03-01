Новосибирца подозревают в контрабанде древесины на 1,8 миллионов рублей

Лесоматериал относится к категории стратегически важных ресурсов.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области, ведомство совместно с сотрудниками Новосибирской таможни Сибирского таможенного управления ФТС России была пресечена противоправная деятельность организатора контрабанды деловой древесины.

Было установлено, что в 2021 году житель Новосибирска 1970 года рождения, являясь сотрудником коммерческой организации, организовал незаконный вывоз 3 вагонов деловой древесины через таможенную границу. Лесоматериал принадлежал к категории стратегически важных ресурсов. Его стоимость составила свыше 1,8 миллионов рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

В данный момент он находится под подпиской о невыезде, а также у подозреваемого арестовали имущество на 2 миллиона рублей.

Напомним, что директора новосибирской организации обвиняют в мошенничестве при уборке свалок.