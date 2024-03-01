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проиcшествия

Новосибирцев лишили водительских прав: они состояли на учете у нарколога

Фото: ru.freepik.com

Прокуратура взяла на контроль исполнение решений суда.

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области провела проверку о соблюдении требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Было установлено, что два новосибирца, которые стояли на учете у нарколога и были наркозависимыми, имеют действующие водительские удостоверения.

Прокурор направил иски в суд с требованием прекратить право на управление транспортными средствами и обязать ГИБДД изъять водительские права.

Черепановский районный суд удовлетворил требования в полном объеме.

Напомним, что самые распространенные преступления среди мигрантов в Новосибирске перечислили в МВД.

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Нина Раневская
Журналист

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