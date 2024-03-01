«Они не ассимилируются»: жители Хилокского микрорайона Новосибирска обозначили проблемы с мигрантами

Жители Новосибирска рассказали о самых главных проблемах в Хилокском микрорайоне, где живёт диаспора мигрантов.

Жители Новосибирска рассказали порталу Сиб.фм о главных проблемах в Хилокском микрорайоне, в котором живёт огромное количество приезжих иностранных граждан. По словам сибиряков, мигранты не ассимилируются в обществе, а создают свои анклавы.

Хилокский рынок — «раковая опухоль».

Уже на протяжении многих лет Хилокский рынок попадает в поле зрения СМИ. Нередко там проходят рейды полицейских по поиску нелегальных мигрантов. Например, в 2023 году силовики обнаружили 40 мигрантов, работающих без разрешения, а также возбудили 16 уголовных дел, однако, по словам местных, работающих иностранцев без патента от этого не уменьшилось.





«Раковая опухоль, которая дала повсюду свои метастазы, если присмотреться к городу, то не только на Хилокской, а повсюду стоят ГАЗели непонятного вида, с которых ведется торговля, по обочинам дорог, на тротуарах, но весь товар именно с этого рынка. А про преступность на нём можно не рассказывать, как говорится «интернет помнит всё»: драки, перестрелки, регулярные рейды полиции и ОМОНа», — пожаловалась Сиб.фм жительница микрорайона.

Женщина решила вспомнить и мигранта, убившего 17-летнюю девушку в Советском районе, а потом решившего найти убежище на Хилокском рынке.





Напомним, Хушнуд Хамроев, который сейчас находится под следствием, в июле 2022 года нанёс своей девушке около 20 ножевых ранений — инцидент попал на видео. Убийцу искали всю ночь. Оказалось, он пришел на Хилокский рынок, где договаривался с диаспорой, чтобы покинуть Россию, но его сумели задержать. На одном из заседаний мать Хушнуда оправдала действия сына, заявив, что у них так принято.

«Девочка бегала за другими, у нас по закону так запрещено. Он сильно ревновал ее, потому что она была беременна от него. Вот он и зарезал», — заявила корреспонденту Сиб.фм мать Хамроева.

После работы, по словам местных, мигранты часто устраивают драки, кричат под окнами жителей.

«Пьяные крики и дебоши под окнами. Большинство мигрантов агрессивно настроены по отношению к коренным жителям Хилокской», — заявила собеседница.

Антисанитария

Местные рассказывают, что в основном клиенты рынка — оптовики, которые закупают продукцию ящиками, их, по словам собеседников, перебирают на мусорных площадках жилых домов, часть выбрасывают вместе с коробками. После точки сбыта, возвращаются и выбрасывают то, что сгнило, опять в этим мусорки.





«Наши мусорные площадки с самого утра завалены гнилым товаром рынка, коробками, все это течет и воняет», — сетуют жители.

Из-за этого местные утверждают, появляются агрессивные стаи собак, которые нападают на людей и домашних животных, а в квартирах людей часто появляются тараканы.

Точки общепита

Жители указали и на огромное количество кафе, в которых, по их словам, едят только приезжие.

«Огромное множество точек общепита, которые работают с нарушением всевозможных санитарных и пожарных норм. Местные туда бояться даже заглянуть», — рассказала еще одна женщина.





По её словам, многие из них работают без терминалов оплаты.

«Зачастую они работают даже без терминалов кассовых, а кто этим занимается, кто это проверяет? Я не знаю. Наверное, дело никому нет», — продолжает она.

По её словам, в таких заведениях отсутствует канализация, водопровод, а биологические отходы и останки продуктивных животных не утилизируются должным образом. Кроме этого, дым от шашлычных попадает в окна жилых домов и местную школу, в которой из-за этого не проводят уроки физкультуры на улице, а также не открывают окна на проветривание.

Попрошайки

Последние лет пять, по словам местных, на улицах Хилоксого рынка появилось огромное количество попрошаек. Они утверждают, что это в основном цыгане люли.





Местные рассказали, что попрошайничество — это их основной заработок, якобы таким образом некоторые из них сумели себе накопить на машину и дома. Также они собирают металл.

«Вот я лично с этим столкнулась. У меня сосед пустил этих цыган себе в общагу. Я полтора года билась через прокуратуру. У этих цыган только 13 машин было возле дома, постоянно гудели», — жалуется Наталья.





В августе 2023 года в сети появилось видео, на котором запечатлено, как цыганские дети издеваются над школьницей — они кидали в неё камни, снимали штаны, показывая свои гениталии.

Кроме этого, на районе также сняли ролик, на котором вооруженные ножом дети нападали на своих сверстников. Тогда прокуратура региона начинала проверку.

Школа

Все, с кем пообщался корреспондент Сиб.фм, отмечают и местную школу №66. В простонародье её называют мигрантской школой.

«Школа №66, теперь хоть и не официально, но является школой для детей мигрантов. Для этих детей созданы все условия для комфортного обучения. Даже с полным отсутствием знания русского языка, их беспрепятственно принимают в любой класс», — написала сибиряка.

Недовольные ситуацией заявляют, что русским детям в этой школе не место, потому что необходимых знаний они там не получат. Большинство родителей отдают своих детей в другие учреждения.

Также собеседники прислали большое количество фотографий со школьных мероприятий, на которых видно, что детей со славянской внешностью действительно практически нет.









Из-за того, что ребёнка нужно отвозить в другое учреждение, многие мамы не могут найти себе работу.

«Увозя ребенка в школу, забирая его оттуда, не у всех родителей получается найти работу, а это минимум 4 года, пока ребенок не станет ездить в школу сам», — комментирует родительница.

В конце интервьюеры добавили, что многие продают квартиры за копейки и бегут из этого микрорайона, кто-то молча терпит, а кто-то старается бороться с проблемами. Например, для этого есть сообщество во «Вконтакте» «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!», где люди стараются решить растущие проблемы.

«Никто из нас не хочет никаких радикальных мер, конечно. У нас в городе огромное количество приезжих, кто работает, платит налоги, заводят семьи, покупают жилье. К таким людям все относятся прекрасно, они спокойно ассимилируются в нашем обществе, но есть и те, кто плюет на наши скрепы и законы. К сожалению, пропадает вера, что Хилокский микрорайон перестанет быть криминальным и опасным для новосибирцев», — подытожила девушка.

Проблемы с законом

Ранее бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть и прокурор региона Александр Бучман посетили Хилокский микрорайон с целью проконтролировать исполнение «дорожной карты» развития территории микрорайона.

Летом прошлого года власти сообщили, что в микрорайоне провели усиление безопасности. Сотрудники полиции начали ежедневно патрулировать жилой массив и следить за деятельностью ярмарок. Стало упорядочено дорожное движение: установлены дополнительные дорожные знаки, камеры фото- и видеофиксации. Незаконно занятые земельные участки теперь освобождены. Ко всему прочему, проводится работа по установлению санитарно-защитных зон полигона ТКО «Левобережный» и Клещихинского кладбища.

Напомним, 14 февраля Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдуллаева Ходжаназара, которого обвиняют в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый действовал в составе группы, которая вымогала у торговца на Хилокском рынке 2 960 000 рублей.