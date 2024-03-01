Первый день весны: новые открытки и душевные поздравления с 1 марта 2024

Нет на свете людей, кто радуется приходу весны больше, чем россияне, так как русская зима за полгода своего течения изрядно успевает надоесть. Искренней радостью от первых весенних лучей в нашей стране принято делиться с родными и друзьями. Если они далеко, вышлите им открытку с парой добрых слов.
Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!
Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробивается первое тепло весенних лучей, пусть сердце наполняется весенним вдохновением и бодростью.
Пришла весна, а это значит,
Что расцветает все вокруг,
Что станут дни светлей и ярче,
Скорее улыбнись, мой друг!
Тебе весенние мотивы
Пусть напевают соловьи!
Желаю много позитива,
Удачи, счастья и любви!
Ура, ура! Весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно озаряло путь и радовало теплыми денечками! Пусть весна подарит новые силы для новых свершений и расставит все по своим местам.
Веселее стала жизнь,
Ведь весны мы дождались.
С первым днем вас всех весенним.
Оптимизма, настроения!
Скоро все зазеленеет.
Пусть вас солнышко согреет.
Вновь природа возродится,
Так давайте веселиться.
Мыслей светлых, окрыленных!
Ведь весна — пора влюбленных,
Так что радуйтесь, любите
И другим тепло дарите.
С первым днём весны! Пусть в Вашей жизни всё распускается и расцветает, пусть каждое мгновение наполнится терпким весенним ароматом лёгкости и душевной свободы. Пусть с зарождением весны и у Вас внутри зарождается вдохновение. Желаю позитивных эмоций, приятных встреч и море счастья!
Зима была волшебной, чистой, снежной,
Показывала сказочные сны.
Но время носить лёгкую одежду.
Теплеет воздух. С первым днём весны!
Пусть новая весна научит видеть
Весь мир с восторгом, будто в первый раз.
И пусть о самых радостных событьях
Ведет она весенний свой рассказ.
Наконец мы дождались начала весны. Всех поздравляю с ее первым днем! Это пора обновления, пора первых весенних цветочков. Пусть все холодные деньки останутся позади, а впереди нас ждет море праздников и радостей. Желаю всем получать больше энергии и позитивного заряда. Радуйтесь всему тому, что вас окружает, и вы получите всё самое лучшее.
Пришла весна, прощай, зима!
Пусть тает снег, холодный лед,
Ведь знаю я, что этот март
Тепла нам много принесет!
Пусть будет солнце, яркий свет,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!
Весна, я шлю тебе привет,
Как хорошо, что ты пришла!