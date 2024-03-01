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общество

Первый день весны: новые открытки и душевные поздравления с 1 марта 2024

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Нет на свете людей, кто радуется приходу весны больше, чем россияне, так как русская зима за полгода своего течения изрядно успевает надоесть. Искренней радостью от первых весенних лучей в нашей стране принято делиться с родными и друзьями. Если они далеко, вышлите им открытку с парой добрых слов.

Фото Первый день весны: новые открытки и душевные поздравления с 1 марта 2024 2

Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!

Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

Фото Первый день весны: новые открытки и душевные поздравления с 1 марта 2024 3

Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробивается первое тепло весенних лучей, пусть сердце наполняется весенним вдохновением и бодростью.

Фото Первый день весны: новые открытки и душевные поздравления с 1 марта 2024 4

Пришла весна, а это значит,

Что расцветает все вокруг,

Что станут дни светлей и ярче,

Скорее улыбнись, мой друг!

Тебе весенние мотивы

Пусть напевают соловьи!

Желаю много позитива,

Удачи, счастья и любви!

Фото Первый день весны: новые открытки и душевные поздравления с 1 марта 2024 5

Ура, ура! Весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно озаряло путь и радовало теплыми денечками! Пусть весна подарит новые силы для новых свершений и расставит все по своим местам.

Фото Первый день весны: новые открытки и душевные поздравления с 1 марта 2024 6

Веселее стала жизнь,

Ведь весны мы дождались.

С первым днем вас всех весенним.

Оптимизма, настроения!

Скоро все зазеленеет.

Пусть вас солнышко согреет.

Вновь природа возродится,

Так давайте веселиться.

Мыслей светлых, окрыленных!

Ведь весна — пора влюбленных,

Так что радуйтесь, любите

И другим тепло дарите.

Фото Первый день весны: новые открытки и душевные поздравления с 1 марта 2024 7

С первым днём весны! Пусть в Вашей жизни всё распускается и расцветает, пусть каждое мгновение наполнится терпким весенним ароматом лёгкости и душевной свободы. Пусть с зарождением весны и у Вас внутри зарождается вдохновение. Желаю позитивных эмоций, приятных встреч и море счастья!

Фото Первый день весны: новые открытки и душевные поздравления с 1 марта 2024 8

Зима была волшебной, чистой, снежной,

Показывала сказочные сны.

Но время носить лёгкую одежду.

Теплеет воздух. С первым днём весны!

Пусть новая весна научит видеть

Весь мир с восторгом, будто в первый раз.

И пусть о самых радостных событьях

Ведет она весенний свой рассказ.

Фото Первый день весны: новые открытки и душевные поздравления с 1 марта 2024 9

Наконец мы дождались начала весны. Всех поздравляю с ее первым днем! Это пора обновления, пора первых весенних цветочков. Пусть все холодные деньки останутся позади, а впереди нас ждет море праздников и радостей. Желаю всем получать больше энергии и позитивного заряда. Радуйтесь всему тому, что вас окружает, и вы получите всё самое лучшее.

Фото Первый день весны: новые открытки и душевные поздравления с 1 марта 2024 10

Пришла весна, прощай, зима!

Пусть тает снег, холодный лед,

Ведь знаю я, что этот март

Тепла нам много принесет!

Пусть будет солнце, яркий свет,

Чтоб жизнь и пела, и цвела!

Весна, я шлю тебе привет,

Как хорошо, что ты пришла!

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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