Правый берег - на спорте

В Заельцовском районе появился уникальный центр по мини-футболу.

В Заельцовском районе ровно год назад открылся новый трехэтажный спорткомплекс “Сибиряк”. Уникальный для Новосибирска объект построила компания Брусника. За прошлый год здесь прошли 19 матчей Суперлиги, которые посетили 8600 болельщиков.

Сейчас «Сибиряк» ведёт борьбу за место в плей-офф чемпионата России. Впереди команду ждут важнейшие игры, за март клуб проведёт дома 6 матчей. Если вы хотите познакомиться с мини-футболом и новым спортивным комплексом, то лучший способ — посетить один из матчей, а за расписанием игр фанаты следят на официальном сайте клуба. Пока узнаем, как устроен новый спорткомплекс — пройдемся по окрестностям и зайдем внутрь.

Квартал «Авиатор» в Заельцовском районе Новосибирска – локация со сложившейся социальной инфраструктурой. Рядом есть свои школы, детские сады, магазины. Не хватало здесь своего спортивного комплекса и значимых достопримечательностей. Появление «Сибиряка» для многих жителей района — значимое событие — не приходится возить на тренировки детей и ездить самим, да и теперь жители приходят поболеть за любимую команду, не выезжая из района.

Для всего сразу

«Сибиряк» – современный и вместительный комплекс, настоящий центр спортивной жизни в масштабах не только Заельцовского района, но и всего Новосибирска.

Центр площадью 2,5 тыс кв метров включает полноразмерную игровую площадку с трибунами для зрителей. Он стал долгожданной для жителей правобережья базой для детских спортивных секций.

Свой домашний, клубный

Одновременно новый центр стал домашней ареной и тренировочной базой для легендарного новосибирского мини-футбольного клуба «Сибиряк». Команда, выступавшая в первенстве СССР и вошедшая в десятку лучших, два последних десятилетия привносит в копилку достижений новосибирского спорта призовые места на чемпионатах национального уровня. «Сибиряку», воспитывающему молодое поколение мини-футболистов в Новосибирске, давно было тесно на арендованной арене в НГАСУ.

Новый центр по мини-футболу эти проблемы полностью решил. Более того, задача — создать задел для уверенного будущего команды и новосибирского спорта на многие годы вперед.

Повод для гордости

«Сибиряк» оборудован по последнему слову для проведения масштабных соревнований и полноценных тренировок. Основная арена комплекса полностью экипирована для тренировок и игр, включая уровень национальных первенств. Для этого здесь использовано покрытие, которому позавидуют многие клубы из элитных дивизионов России. Паркет основного зала – из канадского клена системы Connors.

Спорт и шоу: два в одном

Технологическая начинка позволяет устраивать здесь полноценные яркие и незабываемые спортивные шоу. Для этого смонтированы системы освещения, видео-, аудиотрансляции. Освещение арены – профессиональное, обеспечивает идеальную телекартинку.

Визуализацией на высоком уровне обеспечены и зрительские трибуны. Для этого установлены два экрана. Основной размером 2х4 м, полноцветный, позволяет вести трансляцию видеоповторов и анимационных роликов. Дублирующее табло — для судей с отображением счета, времени матча и названий команд.

На уровне здесь и звуковое сопровождение. Зал оснащен профессиональной аппаратурой, установленной мастерами по звуку из ЗАО "НОЭМА" (Новосибирск).

Чтобы дирижировать системами, в «Сибиряке» оборудована специальная комната управления трансляцией. Для этого здесь есть все необходимые микшеры и видеопроцессоры.

Конструкция зала максимально наполнена естественным светом. Его можно приглушать, используя рулонные шторы.

Сервис на уровне

На третьем этаже — тренажерный зал. Оборудование здесь именно такое, какое нужно футболистам. Здесь же конференц-зал с проектором для проведения занятий по разбору тактики и отдельный центр для пресс-конференций.

На первом этаже здания – все для приема игроков, тренеров, судей, зрителей, занимающихся здесь детей. Для всех – свои раздевалки. Та, что для домашней команды – в фирменных цветах команды "Сибиряк". Здесь же специальные помещения для хранения спортивного инвентаря, залы проведения тренировок основной, дублирующей и детских команд.

Брусника продумала и оснастила «Сибиряк» до мелочей с точки зрения безопасности: на входе установлены специальные рамки, ящики для запрещенных предметов. Здесь обеспечили полный видеоконтроль как за происходящим внутри, так и снаружи здания. Пожарная сигнализация с голосовым оповещением. Есть система эвакуации при пожаре и специальная пожарная насосная станция на случай экстренной ситуации.

Как для себя

При отделке помещений застройщик использовал только зарекомендовавшие себя материалы. Уникальный крупноформатный керамогранит, которым отделали места общего пользования Laminam (французская марка, которая производится на российском заводе), в санузлах и душевых сантехника Керама Марацци, каменные столешницы у моек. Шкафы в раздевалках авторского исполнения, учитывающие все пожелания профессиональных спортсменов. Покрытие полов — мармолеум (экологически чистый материал на натуральной основе). На балконе мягкие кресла в красном велюре, на основной трибуне пластиковые складывающиеся кресла от поставщика таких стадионов как «Лужники» и «Спартак».

Точка сбора

Рядом с Сибиряком Брусника спроектировала и построила амфитеатр, где в теплое время можно проводить активные игры или показывать спектакли. Деревянные скамейки амфитеатра разместят до 200 человек — здесь будет еще одна точка притяжения в Заельцовском районе.