«Против меня ведется проплаченная политика»: новосибирский актер Кологривый отреагировал на фейки

Актер находится в Сочи.

В своих социальный сетях Никита Кологривый, актер из Новосибирска, опубликовал видео, в котором опроверг информацию об автографсессии.

Неизвестные распространили информацию в Интернете о том, что у Никиты 1 марта пройдет автографсессия в Москве. Сам артист заявил, что сейчас находится в Сочи и не планировал встречаться с фанатами в столице России.

«Против меня ведется политика проплаченная. Меня пытаются сбить с тех мест, которые я честно заработал своим трудом, потому что бояться за своих протеже. Поэтому всячески пытаются втянуть меня в некрасивые вещи», — сказал Кологривый.

Напомним, что 500 пар поженились 29 февраля в Новосибирске.