Путин анонсировал новые выплаты россиянам: кому и сколько выделят средств

Огромную часть времени из двухчасового Послания к Федеральному собранию глава нашего государства посвятил новым мерам финансовой господдержки россиян.

МРОТ

Изрядно подросший за истекшие пару лет, этот показатель к 2030-у году превысит уровень 35 000 рублей, пообещал президент РФ Владимир Путин.

Материнский капитал

Подобно МРОТу, крупные выплаты при рождении первого, второго и последующих детей будут ежегодно кратно расти, а программа такой поддержки семей продлена по распоряжению главы нашего государства до 2030 года.

Выплаты учителям

- для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах – по 5 000 рублей в месяц, начиная с 1 сентября 2024 года;

- для классных руководителей в школах и кураторов групп в колледжах в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек – до 100 000 рублей за классное руководство.

Льготная «семейная» ипотека (продлена до 2030 г.)

- семьям с детьми до 6 лет — под 6 %;

- при рождении третьего ребенка — покрытие ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей за счёт государства.

Земский работник культуры (новая госпрограмма)

С 2025 года граждане РФ с соответствующим профильным образованием, переехавшие на работу в малые города, получат по 1 000 000 рублей, на Дальний Восток, в Донбасс, Новороссию – по 2 000 000 рублей.