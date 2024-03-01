Самые распространенные преступления среди мигрантов в Новосибирске перечислили в МВД

Стали известны самые распространенные преступления среди мигрантов.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на региональное управление МВД, в 2023 году мигранты совершили в Новосибирской области 656 преступлений — это на 1,5% меньше показателей 2022 года.

По статистике, мигранты чаще всего совершали преступления, которые связаны с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Напомним, что стало известно, что будет на месте сгоревшего здания МВД в Новосибирске.