Сотрудницы силовых структур могут принять участие в фотоконкурсе

Сотрудниц силовых структур из Новосибирской области приглашают принять участие в фотоконкурсе.

Медиахолдинг «Сиб.фм Group» объявил фотоконкурс «Девушки в погонах». Сибирячки на службе, на пенсии или в отставке могут прислать снимки и заполнить анкету.

В конкурсе мы отмечаем преданность работе, мастерство девушек, достоинство и их красоту. Для участия необходимо прислать фотографию в рабочей форме, указать фамилию, имя, отчество, возраст, стаж, должность и звание. В анкете следует рассказать о том, что побудило начать профессиональный путь.

Подать заявку или проголосовать за фаворитку можно по ссылке.

Голосование продлится до 7 марта 2024 года. Итоги подведём в Международный женский день.

Победительница фотоконкурса получит приз:

— видеосюжет от «СибФМ Group», который будет опубликован в YouTube-канале медиахолдинга, в группе во «ВКонтакте» портала «Сиб.фм», а также на всех новосибирских сайтах медиахолдинга;

— интервью, напечатанное в газетах «МК-Сибирь» и «АиФ на Оби».

В новосибирском метрополитене пройдёт фотовыставка снимков десяти участниц, набравших наибольшее число лайков.

По дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7 953 867-33-37 или на почту marketing@sib.fm.