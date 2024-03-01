Чем ознаменовался первый день новой русской весны на линии боевого соприкосновения читайте ниже.

По информации американского телеканала Fox News, президент Украины Владимир Зеленский начал новую весну с заявления о том, что «обороняться — задача номер один для ВСУ», но при этом они будут продолжать «успешную историю на Черном море, где готовят россиянам сюрпризы».

Однако слова главы киевского режима расходятся с боевыми сводками. Согласно данным Минобороны РФ от 01.03.2024, российская армия провела серию атак и перешла к штурму Новомихайловки сразу на нескольких направлениях, где украинские боевики оказались в «кольце».

Также в первый день новой весны продолжаются активные штурмовые действия группировок наших войск в районе населённого пункта Работино (Запорожское направление). Здесь применяются знаменитые РСЗО (реактивные системы залпового огня) и сокрушительные ФАБы с УМПК (фугасные авиационные бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции).

На Херсонском направлении первого марта нашими бойцами была пресечена попытка ВСУ высадиться на Тендровскую косу – вражеские лодки были подбиты ещё на подходе к берегу.

Также обнадёживающая весенняя новость получена от военкора Евгения Лисицына: «ВС РФ удалось зайти в село Невельское. Продвинулись к юго-востоку от села, достигнув его окраин», написал он в своём телеграмм-канале.

В это же время на Донецком направлении российские военные штурмуют Новомихайловку сразу с трех направлений. Параллельно наши солдаты атакуют в районе Победы и Георгиевки. Основное продвижение российских войск зафиксировано к югу от Красногоровки после серии успешных атак.