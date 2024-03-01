Стань частью легенды: футбольная школа «Динамо» в Новосибирске набирает детей для профессиональных тренировок

Легендарный футбольный клуб Льва Яшина «Динамо» продолжает набор детей в одноимённую футбольную школу в Новосибирске.

Юных спортсменом обучают профессиональные тренеры. Занятия проходят по методике тренировок футбольного клуба «Динамо Москва». В перспективе детей могут пригласить играть в основном составе столичного клуба.

Количество мест ограничено, поэтому поспешите воспользоваться шансом и запишите своего молодого спортсмена на просмотр в футбольную школу «Динамо» в Новосибирске. Воспользуйтесь шансом стать частью легендарного клуба «Динамо»!

Запись по номеру телефона +7 (383) 311-03-05. WhatsApp 8-923-733-0305.

Адреса: город Новосибирск, улица Немировича-Данченко, 160 «Сибирь Арена» и улица Планетная, 53а «Sportbox».

Реклама. ООО «ФШ «Динамо Новосибирск». ИНН: 5410144252. Erid LjN8Jzk3X.