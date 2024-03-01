Уроженца Новосибирска признали террористом из-за лайков в соцсетях

Уроженца Новосибирска внесли в список террористов и экстремистов, предположительно, из-за антивоенной позиции.

В список экстремистов и террористов Росфинмониторинга внесли 52-летнего уроженца Новосибирска Станислава Л., обратил внимание Сиб.фм.

Судя по соцсетям мужчины, он живёт в Краснодарском крае, а ранее проживал в Зеленогорске (Красноярский край), где у него был бизнес по ремонту компьютеров. Там же 2014 году он самовыдвигался на выборы депутатов восемнадцатого созыва.

Как он попал в список экстремистов и террористов, пока выяснить не удалось, однако в одной из своих соцсетей Станислав лайкал антивоенные посты, а также репостил видеозаявления деятелей, внесённых в список иноагентов. Например, в 2022 году, Станислав поставил лайк и репостнул на свою страницу отрезок из интервью писателя Бориса Акунина*.



Как ранее писал Сиб.фм, новосибирца внесли в список террористов из-за комментариев о мигрантах.

*Борис Акунин, он же Григорий Чхартишвили, внесён в список иностранных агентов по решению Минюста России от 12 января 2024 года.