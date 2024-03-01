В НГУ создали научно-образовательный центр по искусственному интеллекту

Центр получит 632 миллиона рублей из федерального бюджета и от индустриальных партнеров еще почти 350 миллионов.

В Новосибирском государственном университете создали научно-образовательный центр по искусственному интеллекту. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Центр будет заниматься созданием и внедрением технологий «умного города», а также подготовкой кадров. Помимо этого, сейчас с правительством региона обсуждаются детали внедрения технологий в наукограде Кольцово и области.

«Сейчас совместно с нашими индустриальными партнерами завершается формирование списка задач, для которых в рамках центра будут создаваться решения, иначе говоря — наш план работы на ближайшие три года. В их числе — создание цифровых двойников для управления строительными объектами, организация «умных» сетей датчиков для мониторинга городской инфраструктуры и экологической обстановки, разработка инструментов высокоточного управления системой здравоохранения, энергосетями и общественным транспортом современного города», — сообщил и.о. директора центра, кандидат физико-математических наук Александр Люлько.

Напомним, что в Новосибирском педагогическом вузе откроют лабораторию БПЛА.