В Новосибирске на 7 месяцев ограничат движение по Октябрьскому мосту

Ограничения начнут действовать с 7 марта.

Как сообщает пресс-служба МКУ «Гормост», в Новосибирске сузят дорогу на Октябрьском мосту по направлению с левого берега на правый на семь месяцев.

Ограничения связаны с проведением работ по ремонту верховой стороны на тротуарной части. Они начнут действовать с 7 марта.

«На первом этапе сужение вводится на длине одного пролета моста, начиная от левобережного устоя, и по мере выполнения работ зона перекрытия будет продлеваться до здания по улице Большевистской, 43/1. Проезжая часть на противоположной стороне моста также сужена из-за ремонта тротуарной консоли», — пишет пресс-служба.

Работы продлятся до ноября 2024 года. После этого ограничения движения будут сняты.

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