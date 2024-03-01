сегодня
01 марта, 03:26
пробки
0/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 90.84 | eur 98.54
сегодня
01 марта, 03:26
пробки
0/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 90.84 | eur 98.54
сегодня 01:33
общество

В Новосибирске на Лазурной весь март будет ограничено движение

Фото: Freepik.com

Участок улицы Лазурной в Новосибирске на месяц ограничат для проезда авто.

В администрации города сообщили, что с 1 по 30 марта на три с половиной метра будет сужена проезжая часть на улице Лазурной на участке от дома № 2 до дома № 4/4. Ограничения будут связаны с проведением земельных работ на строительстве наружных сетей канализации. Работы проводит МУП «Горводоканал».

Автомобилистов просят отнестись к этому с пониманием и призывают руководствоваться информационными щитами и временными знаками дорожного движения, быть внимательнее и соблюдать ПДД.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске за 1 млрд рублей отремонтируют дороги.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в