В Новосибирске на Лазурной весь март будет ограничено движение

Участок улицы Лазурной в Новосибирске на месяц ограничат для проезда авто.

В администрации города сообщили, что с 1 по 30 марта на три с половиной метра будет сужена проезжая часть на улице Лазурной на участке от дома № 2 до дома № 4/4. Ограничения будут связаны с проведением земельных работ на строительстве наружных сетей канализации. Работы проводит МУП «Горводоканал».

Автомобилистов просят отнестись к этому с пониманием и призывают руководствоваться информационными щитами и временными знаками дорожного движения, быть внимательнее и соблюдать ПДД.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске за 1 млрд рублей отремонтируют дороги.