В Новосибирске очищено почти половина скатных кровель

Согласно плану пропуска паводковых вод в Новосибирске ежедневно проводятся мероприятия, предусмотренные постановлением: организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, укомплектованных необходимым инвентарем, объезд потенциально опасных мест. По состоянию на 27 февраля очищено 1656 кровель – 43 % от подлежащих очистке, убрано 69% придомовых территорий МКД, механизированным способом снег вывезен почти с шести сотен дворов.

Для подготовки города к пропуску паводковых вод принято постановление от 15.02.2024 № 870 «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории города Новосибирска в 2024 году» и утвержден «План мероприятий по организации пропуска паводковых вод на территории города Новосибирска в 2024 году».

Выполняется комплекс мер, предусматривающий вывоз снега с мест возможного подтопления МКД и в частном секторе, с улично-дорожной сети; очистку от снега крыш и придомовых территорий жилых домов и объектов социального, культурного, спортивного назначения, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, имеющих значительные по площади конструкции; очистку от мусора входных оголовков коллекторов малых рек, колодцев и перепусков и, начиная с марта, промывку колодцев ливневой канализации.

В районах организован сброс снега со скатных кровель (крыш с наружным водоотводом). Всего в Новосибирске подлежат очистке 3808 кровель МКД, по состоянию на 27 февраля очищено 1656 кровель, что составляет 43 %, убрано 6100 (69%) придомовых территорий МКД; механизированная уборка проведена на 588 МКД, задействовано 2746 дворников.

Сформированы бригады, укомплектованные техникой, инструментом и спецодеждой для работы в круглосуточном режиме в период прохождения паводка. Проведено освидетельствование состояния водопропускных труб под автодорогами и на малых реках. Определен перечень дождеприемников в низких и подтапливаемых местах, подлежащих первоочередной расконсервации.

Департаментом по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города организовано информационное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по НСО, РусГидро, Верхне-Обским бассейновым водным управлением, Западно-Сибирским УГМС, председателями СНТ Советского и Первомайского районов.

Единая дежурно-диспетчерская служба города круглосуточно принимает меры реагирования на сигналы и обращения граждан о некачественной уборке снега. Муниципальной аварийно-спасательной службой оказывается необходимая помощь по заявлениям жителей.