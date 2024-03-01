В Новосибирске разыскивают мужчину с редким именем Христофор

В Новосибирске начались поиски мужчины с редким именем Христофор.

Волонтеры “Лиза Алерт” опубликовали информацию о пропаже мужчины с редким именем Христофор Александрович Иванов из Дзержинского района Новосибирска. Последний раз его видели 21 февраля текущего года.

Приметы мужчины: рост 170 см, плотного телосложения, черные волосы, темно-карие глаза.

Особые приметы: носит усы и бороду.

Одежда, в которую был одет пропавший: черная куртка, темно-синие джинсы, черные ботинки, черная шапка-ушанка.

Любую информацию о пропавшем добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" Новосибирской области ждут по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.