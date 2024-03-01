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проиcшествия

В Новосибирской области в Барабинске пропал 14-летний подросток

Фото: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

В настоящее время его местонахождение неизвестно.

В Барабинске Новосибирской области пропал 14-летний Илья Карписонов. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Он пропал 29 февраля.

Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Одежда: черная куртка с капюшоном, черные ботинки, черная шапка.

С собой у Ильи был бежевый камуфляжный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего или тех, кто его видел с 29 февраля 2024 года или после, просим сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Напомним, что в Новосибирске разыскивают мужчину с редким именем Христофор.

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Нина Раневская
Журналист

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