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проиcшествия

В Омске работники организации получили штраф за запуск дрона без разрешения

Фото: ru.freepik.com

Инцидент произошел в декабре 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ведомство в Омске провело проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Было установлено, что в декабре 2023 года коммерческая организация воспользовалась квадрокоптером при проведении работ по проектированию систем охранного телевидения административных зданий Омска. При этом дрон не был поставлен на учет в Росавиации, также у организации отсутствовало разрешение на использование соответствующего воздушного пространства класса «С», план полета в органы обслуживания воздушного движения не подавался.

Юридическое лицо, его руководитель и работники привлечены к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, и за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов. Им назначили штраф в общем размере 62 тысяч рублей.

Напомним, что директора новосибирской организации обвиняют в мошенничестве при уборке свалок.

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Нина Раневская
Журналист

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