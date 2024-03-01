В Омске работники организации получили штраф за запуск дрона без разрешения

Инцидент произошел в декабре 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ведомство в Омске провело проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Было установлено, что в декабре 2023 года коммерческая организация воспользовалась квадрокоптером при проведении работ по проектированию систем охранного телевидения административных зданий Омска. При этом дрон не был поставлен на учет в Росавиации, также у организации отсутствовало разрешение на использование соответствующего воздушного пространства класса «С», план полета в органы обслуживания воздушного движения не подавался.

Юридическое лицо, его руководитель и работники привлечены к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, и за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов. Им назначили штраф в общем размере 62 тысяч рублей.

Напомним, что директора новосибирской организации обвиняют в мошенничестве при уборке свалок.