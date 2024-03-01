В самолете авиакомпании «Победа» 8-месячный ребенок несколько раз потерял сознание

Его передали медикам.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», ночью 1 марта Boeing 737 (RA-73228) авиакомпании «Победа» летел по маршруту Барнаул — Москва. В самолете стало плохо 8-месячному ребенку, он периодически терял сознание.

«Бортпроводники приступили к оказанию помощи и доложили о происшествии пилотам. Командир воздушного судна принял решение следовать до Москвы. После того, как ребенок еще раз потерял сознание, командир объявил сигнал срочности», — пишет телеграм-канал.

Через час самолет совершил посадку в Шереметьево. Ребенка передали врачам.

Напомним, что в Новосибирской области в Барабинске пропал 14-летний подросток.