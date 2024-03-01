Власти Новосибирска отменили автобусный маршрут

Автобус №15 больше не будет ходить до микрорайона “Стрижи” в Новосибирске.

Мэрия Новосибирска в Telegram-канале сообщила, что маршрут троллейбуса №15 будет продлен от остановки “Городской аэропорт” до остановки “Микрорайон Стрижи”.

Теперь до микрорайона будут направляться троллейбусы с увеличенным количеством мест – до 25 единиц. При этом будет отменен автобусный маршрут №15 от остановки “Вокзал Новосибирск-Главный” до “Микрорайон Стрижи”.

Напомним, что в Новосибирске на месяц ограничат движение на улице Лазурной.