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общество

Власти Новосибирска прекратили строительство у рыболовной зоны Оби

Фото: прокуратура НСО

У рыболовной зоны Оби в Новосибирске было приостановлено строительство.

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что в Новосибирске прекратили строительство у водоохранной зоны вблизи реки Обь.

Уточняется, что строительство угрожает популяции рыб в зоне строительных работ. Это было выявлено совместно с управление Росрыболовства.

Сейчас в отношении главы строительной организации власти возбудили уголовное дело об административном правонарушении по статье “осуществление деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства”.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на месяц ограничат движение на улице Лазурной.

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Валерия Митрохина
Журналист

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