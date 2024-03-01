«Всякое может случиться»: подруга рассказала о 19-летней девушке, убившей младенца

В Новосибирской области 19-летняя мать убила новорожденную дочь из-за того, что она плакала.

Подруга 19-летней Алины В. из Новосибирска, обвиняемой в гибели собственной дочери, рассказала, что не верит в случившееся. Об этом она заявила корреспонденту Сиб.фм

«Всё могло случиться, всё что угодно. Я не верю в это, честно говоря», — сказала она.

По её словам, Алина и её муж Евгений хорошие люди, и между ними были теплые отношения — 8 декабря 2023 года у пары родилась дочь.

«Что Женя, что Алина очень хорошие люди. Я их давно знаю, ничего плохого про них я сказать не могу», — добавила она.

Почему Алина избила малышку, собеседница не знает. По её словам, могло произойти всё что угодно, но по версии следствия сибирячка 23 декабря из-за плача дочери взяла её за ноги и три раза ударила о каркас дивана головой. Девочку госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, однако спасти её не удалось.

«Принимай себя такой, какой ты была задумана», — написала Алина во «Вконтакте» в день рождения своей дочери.

Суд постановил избрать обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 марта 2024 года.

Корреспондент Сиб.фм связался с супругом обвиняемой, но он отказался общаться.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске арестовали мать, выбросившую своего ребёнка в мусорный бак.