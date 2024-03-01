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проиcшествия

За драку с соседом в пансионате под Новосибирском пенсионер заплатил 600 рублей

Фото: Freepik.com

В Бердском пансионате для ветеранов 65-летний хулиган поколотил другого пожилого мужчину.

Инцидент произошел 31 января в помещении коридора № 1 Бердского пансионата ветеранов труда им. М.И. Калинина. Пожилой постоялец ругался матом, а затем сцепился с соседом, сообщили в пресс-службе Судебного департамента Новосибирской области.

Самостоятельно стариков работники учреждения не смогли, поэтому вызвали полицию. В отношении дебошира силовики составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

В суде дедушка свою вину признал. Ему назначили штраф на 600 рублей.

Ранее мы рассказывали, как хулиганов, устроивших разборки в стиле «Слова пацана», задержали в Новосибирске.

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Галина Чебыкина
Журналист

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