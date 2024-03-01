За два месяца 2024 года в Сибирь завезли более 5,5 миллионов штук цветов

Поставки выросли в 1,8 раза.

За два месяца 2024 года сибирские таможенники оформили ввоз более 360 тонн импортной цветочной продукции — более 5,5 миллионов штук цветов различных сортов. По сравнению с аналогичным периодом в 2023 году вес поставок вырос в 1,8 раза. Об этом сообщает пресс-служба СТУ.

Уточняется, что в феврале прибыла основная часть цветов перед 8 Марта — более 240 тонн.

Так, розы составили 65% физического объема ввезенных в этом году цветов — 242,5 тонн. Объем тюльпанов составил 57 тонн, хризантем — 23 тонны. Также в большом количестве поступили гвоздики, лилии, орхидеи, ранункулы, альстромерии.

В Сибирь в основном привозят цветы, выращенные в Эквадоре, Кении и Колумбии. Есть и цветы которые ввезены из Нидерландов и Узбекистана.

«Среднее время срока выпуска партий цветов, декларируемых импортерами в Сибирской электронной таможне, составляет 1 час 1 минута», — пишет пресс-служба.

Напомним, что в Новосибирск привезли огонь семейного счастья.