Жительнице Новосибирска коллекторы угрожали отрезать голову из-за долга сына

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после угроз коллекторов жительнице Новосибирска.

Глава Следственного комитета, Александр Бастрыкин поручил следственным органам Новосибирска возбудить уголовное дело после угроз коллекторов сибирячке. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Следователи начали проверку по ст. 137 УК РФ и ст. 163 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, вымогательство).

По данным передачи «Экстренный вызов 112», сын потерпевшей Анны Ф. взял у микрофинансовой организации деньги в 2023 году, однако не выплачивал долг. Тогда неизвестные переключились на женщину и стали угрожать расправой за долг сына, о котором она даже тогда и не знала.

По её словам, неизвестные ей звонили с разных номеров и обещали отрезать голову, прислав соответствующий ролик. Анне из-за угроз пришлось жить у родственников, она боялась за своего младшего ребёнка — ему также угрожали расправой.

«Просто мне позвонили и начали оскорблять. Унизительные оскорбления, волосы дыбом», — рассказала она.

По её словам, коллекторы узнали, где она живет, где она работает и какая у неё зарплата.

Испугавшаяся Анна написала обращение в ГУФССП России по Новосибирской области. Сотрудники ведомства выявили нарушения со стороны микрофинансовой организации в виде отсутствия согласия на взаимодействие с третьими лицами, а также разглашение информации третьим лицам. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила ведущий специалист-эксперт пресс-службы ведомства Оксана Чуб.

Организации назначили штраф в 125 тысяч рублей, который она уже оплатила.