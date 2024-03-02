В Новосибирске хотят приватизировать аптеки и «Спецавтохозяйство»

Крупные муниципальные предприятия Новосибирска хотят приватизировать – законопроект об изменении формы собственности рассмотрят на заседании горсовета.

Соответствующий документ появился на сайте горсовета Новосибирска. Согласно информации в нём, форма собственности может быть измена у пяти крупных муниципальных предприятий. Наиболее известные и важные для новосибирцев – это МУП «Спецавтохозяйство» и сеть муниципальных аптек, которых насчитывалась почти сотня. Однако в последние годы многие точки были закрыты.

Ещё три муниципальных предприятия – это МКУ «Новосибгортранс», МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №5» и МУП «Сибирское гостеприимство».

Все эти предприятия будет предложено включить в перечень приватизации на 2024 год. Если депутаты поддержат инициативу, то они будут преобразованы в акционерные общества. Вопрос будет рассмотрен на сессии горсовета 27 марта.