«Искал раненого собутыльника»: в Новосибирске незнакомец ворвался к девушке

В Первомайском районе Новосибирска утром субботы, 2 марта, разыгралась очередная пьяная драма: мужчина вломился в чужую квартиру в поисках собутыльника.

Неожиданным визитом была напугана утром 2 марта жительница одной из квартир в доме по адресу улица Твардовского, 22. К ней прибежал пьяный незнакомец в одних носках.

«Мужчина, не стесняясь, потребовал воды и телефон у шокированной хозяйки квартиры. Испуганная девушка позвонила своему мужу, который быстро пришёл домой и выгнал незваного гостя», — рассказал хозяин квартиры в паблике «Моя Первомайка».

Остальные жители этого дома рассказывают, что незнакомый мужчина субботним утром ломился и в другие квартиры. Как пояснил задержанный, он искал своего раненого собутыльника.

«Как оказалось, мужчины распивали в "нехорошей" квартире этого же этажа. В разгар мероприятия между его участниками произошёл конфликт, в ходе которого гостеприимный хозяин получил ножевое ранение и сбежал от своих товарищей»,

- добавляют очевидцы.

На место происшествия были вызваны медики «скорой помощи» и полицейские. Соседи рассказали, что шумные вечеринки в «нехорошей» квартире случаются регулярно. Но после этого случая, надеются очевидцы, шумных арендаторов попросят съехать с жилплощади.

Вообще подобные скандалы случаются не только в этом доме на улице Твардовского. Ранее Сиб.фм рассказывал, как в доме рядом девушка пыталась выпрыгнуть с балкона на втором этаже.