Мэр Томска перечислил открытые вакансии в администрации города

В данный момент проходит новый кадровый конкурс.

Дмитрий Махиня, мэр Томска, рассказал о вакансиях, которые сейчас открыты в администрации города.

Большинство заместителей мэра и руководителей департаментов остались на прежних местах, некоторые покинули администрацию. По словам Дмитрия, ряд коллег, с которыми он работал по организационным вопросам аппарата, приехали из другого региона в Томск. Сам Махиня ранее работал в администрации Омска.

Дмитрий надеется, что сформировать команду администрации окончательно получится через полгода. Он признался, что работа в мэрии является неблагодарной, а новым людям в шутку говорит, что денег не так много, как приключений. Об этом он рассказал в интервью для «Комсомольской правды – Томск».

Так, в данный момент открыты вакансии первого заместителя мэра, заместителя мэра по экономическому развитию, главы Кировского района, и требуются заместители глав районов, начальники департаментов. Для работы также рассматривают людей и из других городов и регионов, которые готовы переехать в Томск.